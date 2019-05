Napoli, Ancelotti pensa già al futuro: «Scudetto? Ci proveremo…» – VIDEO

Il secondo posto del Napoli mai a rischio, Ancelotti pronto a rilanciare per il campionato che verrà: «Scudetto? Ci proveremo»

Il Napoli ha chiuso la stagione con 79 punti in classifica. Di fronte a una Juventus pigliatutto, era forse complicato riuscire a fare di più. Vero, in determinate circostanze qualche partita poteva essere gestita in maniera differente, ma il secondo posto rimane comunque frutto di un minuzioso lavoro di Ancelotti. Partenopei che non hanno salutato al meglio il campionato rimediando la sconfitta a Bologna, ma adesso è tempo di progettare.

Si inizierà da subito a pensare a dove investire sul mercato, per cercare di migliorare la rosa e insidiare la squadra bianconera. Cosa che, a conti fatti, quest’anno non è mai accaduta. Ancelotti arriverà al prossimo campionato ben rodato, e l’obiettivo di partenza non potrà che essere la vittoria del campionato: «Ci proveremo, ancora con più voglia e entusiasmo. Ma le altre squadre sono in astinenza come noi».