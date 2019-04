Napoli-Atalanta: la fortuna aiuta Mertens. Gol di gluteo per il belga – VIDEO

Napoli-Atalanta, la fortuna aiuta Mertens. Sul gol, batti e ribatti con Mancini, con la palla che colpisce il gluteo di Mertens – VIDEO

La fortuna aiuta gli audaci e forse Dries Mertens è uno di questi. Il belga porta in vantaggio il Napoli, dopo una bella azione sviluppatasi sulla destra. Malcuit mette al centro e Mertens insacca… di gluteo.

Mancini anticipa il giocatore del Napoli, per non farlo segnare. La palla, invece, colpisce il gluteo sinistro di Mertens e si insacca alle spalle di un sorpreso ma incolpevole Gollini che non riesce a evitare il gol.