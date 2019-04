Napoli-Atalanta, San Paolo semideserto per il match di Pasquetta

Napoli-Atalanta, non paga la scelta di giocare nel giorno di Pasquetta: venduti solo 15mila biglietti al San Paolo

Il calcio italiano non è pronto, forse, per dividere lo spazio con le festività. Il boxing day di Santo Stefano è stato un autentico disastro, soprattutto per i fatti di Milano e per i “buuu” razzisti contro Koulibaly.

Domani sera, al San Paolo, in occasione di Napoli–Atalanta, sono attese soltanto 15mila persone. Uno stadio semideserto, insomma, che potrebbe anche pagare la delusione dei partenopei per l’uscita ai quarti di Europa League.