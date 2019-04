Napoli-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019

Napoli-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019. Lunedì 22 aprile alle ore 20.30, allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, gli azzurri di Carlo Ancelotti ricevono la squadra guidata da Gian Piero Gasperini nell’ultima gara del 33° turno di campionato. Napoli secondo in classifica con 67 punti e reduce dalla sconfitta con eliminazione in Europa League ad opera dell’Arsenal al ‘San Paolo’; Atalanta (53) sesta e proveniente dal pareggio interno con l’Empoli. Nella sfida d’andata, successo azzurro a Bergamo per 2 a 1. Adesso è di nuovo Napoli contro Atalanta: azzurri per blindare il secondo posto, orobici per agganciare il Milan al quarto posto.

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l'app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l'abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Napoli-Atalanta

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 22 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Napoli-Atalanta, probabili formazioni

NAPOLI – Ancelotti recupera Albiol, non può ancora contare su Diawara e deve valutare le condizioni di Maksimovic. In porta, Meret pare favorito dal 1′ su Ospina, mentre da terzino destro è ballottaggio tra Malcuit e Hysaj. Sulla linea di centrocampo, uno tra Zielinski e Fabian Ruiz potrebbe essere scalzato da Verdi. In attacco, Mertens e Milik si giocano una maglia per affiancare Insigne.

ATALANTA – Gasperini non può contare su Toloi (stagione finita) e deve valutare le condizioni di Ilicic. Un dubbio in difesa, dove Djimsiti insidia dal 1′ Masiello; sulla sinistra di centrocampo Castagne si gioca una maglia con Gosens, mentre sulla trequarti Pasalic è pronto a giocare titolare in caso di forfait di Ilicic.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

