Napoli, si lavora in difesa: Manolas in pole, ma non è l’unico

Il Napoli cerca un difensore per provare l’assalto al campionato. Nel mirino ci sono vari profili, tra cui in pole Manolas

Nella prossima stagione il Napoli proverà, con ancora più motivazioni, a strappare il campionato alla Juve. Per farlo c’è bisogno di rinforzi, a partire dalla difesa, soprattutto considerato il sempre più vicino addio di Albiol. Il club azzurro ha messo nel mirino Manolas, che ha una clausola rescissoria da 36 milioni, ma non mancano i piani B.

Come spiega il Corriere dello Sport, piacciono molto anche Pezzella e Milenkovic, ma non solo. In casa Sampdoria interessa Andersen. De Laurentiis sceglierà sulla base di prezzo ed età.