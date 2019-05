Napoli, chiusura al San Paolo contro l’Inter per sentirsi grandi

Napoli senza più obiettivi da svariate settimane, ma col desiderio di salutare i tifosi del San Paolo con un buon risultato contro l’Inter

Dall’immediato momento successivo alla vittoria matematica della Juventus in campionato, il Napoli si è un po’ spento. Comprensibile, considerato che il secondo posto è sempre stato ampiamente in ghiaccio e sostanzialmente mai in dubbio. Al contempo è maturata una netta doppia sconfitta contro l’Arsenal in Europa League che ha compromesso il cammino internazionale dei partenopei. Sono ormai settimane che gli azzurri non hanno grosse pretese in campo, e le prestazioni non stanno infatti apparendo brillanti.

Ancelotti chiuderà la stagione al San Paolo domenica sera contro l’Inter, ed è facile presupporre che l’allenatore voglia fare una bella figura davanti ai suoi tifosi prima di rivederli l’anno prossimo. L’estate sarà poi utile per puntellare la rosa e tentare di competere su tutte le competizioni al quale il Napoli prenderà parte.