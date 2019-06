Napoli, contatti con il Dalian per un tributo ad Hamsik

Amichevole per salutare Marek Hamsik. Il Napoli sta trattando con il Dalian per un giusto omaggio a Marekiaro

Il Napoli vuole tributare il giusto omaggio al suo ex capitano, Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco ha lasciato il club azzurro a stagione in corso ed è andato a giocare in Cina, al Dalian.

Secondo Repubblica, il Napoli sta progettando un evento per rendere omaggio a Marekiaro, per permettere allo slovacco di salutare i suoi ex tifosi ed è in trattativa con il Dalian per organizzare un amichevole al San Paolo per metà agosto.