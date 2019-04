Napoli, contestazione dei tifosi: rifiutata maglia di Callejon

Dopo la partita di Frosinone, dalla curva i tifosi napoletani contestano la società: «Meritiamo di più». Restituita la maglia a Callejon

Post partita movimentato quello di Frosinone-Napoli. Nonostante la vittoria in terra ciociara, i tifosi napoletani non erano soddisfatti e al termine della gara lo hanno manifestato. Si è accesa infatti una contestazione nei confronti della società, con cori che hanno alimentato i malumori. «Meritiamo di più», questa la frase ad indirizzo della società ma non verso Ancelotti o i giocatori. Curioso episodio anche con Callejon protagonista. Lo spagnolo, oggi capitano per l’assenza di Insigne, ha lanciato la maglia ai tifosi ma se l’è vista restituire subito dopo. A calmare la situazione ci ha pensato Dries Mertens che dopo un breve colloquio con alcuni tifosi li ha applauditi ed è rientrato negli spogliatoi.