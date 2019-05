Il Napoli pensa a Rodrigo De Paul per la prossima stagione. L’argentino può lasciare l’Udinese per 35 milioni

Rodrigo De Paul è destinato a cambiare maglia. L’Udinese lo lascerà andare per 35 milioni di euro e in questo momento il Napoli sembra essere in pole. Il calciatore argentino è finito nel mirino degli azzurri, pronti a sfidare l’Inter e altri club.

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli è in vantaggio anche grazie alle possibili contropartite da inserire nell’affare. Si parla di Ounas e/o Verdi da girare all’Udinese. Contropartite valide anche per l’ipotesi legata a Josip Ilicic dell’Atalanta, altro obiettivo dei partenopei.