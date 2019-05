Napoli, Di Lorenzo sempre più vicino: le cifre dell’affare

Il Napoli è vicinissimo alla chiusura dell’affare per Di Lorenzo, terzino destro dell’Empoli che sarà il primo colpo azzurro. Le cifre

Manca solo la firma, ma non ci sono più dubbi: Giovanni Di Lorenzo sarà un nuovo giocatore del Napoli. Nonostante le parole del presidente dell’Empoli Corsi che aveva voluto mettere in stand by le voci di mercato, il colpo è sempre più vicino alla chiusura.

Come spiega Tuttosport, da domani gli azzurri stringeranno con i toscani per la chiusura dell’affare che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro con soddisfazione reciproca.