Napoli avanti tutta su Elmas. Il macedone preferito ad Almendra. La Roma ha fatto offerta ufficiale per l’argentino

Il Napoli accelera per la definizione del colpo a centrocampo: un quarto, giovane e forte con caratteristiche da box-to-box, da mettere alle spalle delle stelle Fabian, Zielinski e Allan prendendo il posto della coppia Rog-Diawara. Il nome è quello di Elijif Elmas, con cui la trattativa prosegue imperterrita.

Balla ancora qualche milione di distanza tra gli azzurri e il Fenerbahce, ma il Napoli ha incontrato per due volte la delegazione che rappresenta il macedone nelle ultime due settimane e questo fa capire come la trattativa sia molto in là, considerando che sul giocatore c’erano tantissimi club, come Inter e Siviglia, ma che solo con il Napoli ci sono stati i passaggi concreti.

Giuntoli ha preferito il macedone ad Almendra, per il quale non è mai stata formalizzata la tanto anticipatamente discussa offerta ufficiale decisiva. Passi concreti sull’argentino li hanno invece fatti Roma e Porto, secondo quanto raccolto da Calcio News 24, formulando negli ultimi giorni offerte ufficiali al Boca Juniors. Quella giallorossa più soddisfacente sia per il club di Buenos Aires che per il calciatore e Petrachi è adesso in pole per strappare finalmente il giocatore agli xeneizes.