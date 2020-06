Napoli, in Europa per l’undicesimo anno di fila: unico club italiano a riuscirci

Il Napoli è entrato in Europa per l’undicesimo anno di fila: è l’unico club italiano a riuscire in questa impresa

Il Napoli è l’unico club italiano che è riuscito ad entrare nelle competizioni europee per l’undicesimo anno di fila. La vittoria della Coppa Italia contro la Juventus ha già dato la certezza agli azzurri di poter disputare i gironi di Europa League, ma la squadra di Gattuso è ancora in corsa per un posto in Champions League.

Tutto è iniziato nel 2009-2010 con l’avvicendamento Donadoni-Mazzarri in panchina. La squadra azzurra si qualificò sesto conquistando l’Europa League dopo quindici anni e poi l’anno dopo ritornò in Champions sempre con Mazzarri. Da lì altre sei qualificazioni in Champions e due in Europa League.