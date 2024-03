Il Napoli ribadisce: «Combattiamo il razzismo da soli, basta Figc»

La presa di posizione del Napoli dopo la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Francesco Acerbi. I dettagli

Tommaso Bianchini, responsabile marketing del Napoli, ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus in occasione della presentazione della maglia speciale che gli azzurri indosseranno contro l’Atalanta.

PAROLE – «Il Napoli ha comunicato che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta dal Napoli direttamente e non più per interposti enti, società o organizzazioni. Quindi andremo avanti da soli. Dire che Napoli è nel nuovo Rinascimento vuol dire che accoglienza e uguaglianza sono fondamentali. Lo sport ha il dovere di educare i giovani, ma ora serve anche fare attività per evitare che in futuro accadano ancora certi episodi. Noi andiamo avanti a combattere il razzismo con i nostri mezzi».

