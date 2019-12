Napoli-Genk streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Genk streaming e probabili formazioni: i partenopei cercano la qualificazione agli ottavi di Champions contro i belgi

Il Napoli di Carlo Ancelotti, protagonista in negativo in campionato, cerca il riscatto e la qualificazione agli ottavi in Champions League. Ai partenopei, secondi in classifica dietro al Liverpool, serve una vittoria in casa contro i belgi del Genk, guidati da Hannes Wolf, ultimi nel Gruppo E ma capaci all’andata di imporre il pari agli azzurri, per assicurarsi il passaggio del turno e rintuzzare l’eventuale vittoria del Salisburgo, impegnato in casa proprio contro i Reds. Napoli-Genk: la partita si giocherà martedì 10 dicembre 2019 alle ore 18.55 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli.

Ancelotti si affiderà al 4-4-2 e ritrova a centrocampo una pedina fondamentale come Allan e in attacco Arkadiusz Milik, entrambi al rientro dopo i rispettivi infortuni. Accanto al polacco davanti dovrebbe esserci il messicano Lozano, nuovamente preferito a Mertens, mentre in mediana sulla destra si rivedrà anche Callejón dopo le recenti esclusioni dall’undici titolare. In mezzo, accanto ad Allan, la regia sarà affidata a Fabian Ruiz, con Zielinski favorito su Insigne sulla fascia sinistra. Fra i pali Meret, in difesa Di Lorenzo e Mario Rui sulle due fasce e coppia centrale composta da Manolas e Koulibaly. Modulo speculare per il tecnico del Genk, Wolf, che in attacco punterà probabilmente sul bomber Samatta in coppia con Onuachu. A centrocampo in mezzo il gioiellino Berge accanto a Hrosovski. In porta un’altra giovane promessa, il classe 2002 Maarten Vandevoordt.

La sfida di Champions League Napoli-Genk sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Genk, info e dove vederla

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 10 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 253 satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia)



Le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik. All. Ancelotti

GENK (4-4-2): Vandervoordt; Mahele, Dewaest, Lucumì, Neto; Ito, Berge, Hrosovsky, Ndongala; Onuachu, Samatta. All. Wolf

