Napoli, Kvaratskhelia vuole esserci per l’ultima gara del 2022 degli azzurri: le condizioni dell’esterno georgiano

Kvaratskhelia vuole tornare ad aiutare il suo Napoli, almeno partendo dalla panchina.

L’esterno georgiano, dovesse tornare a lavorare in gruppo almeno parzialmente già oggi, avrebbe qualche possibilità di essere chiamato in causa per la gara con l’Udinese. Altrimenti arrivederci al 2023.