Napoli, gli ultimi verdetti del campionato incidono sul mercato

L’Atalanta in Champions complica Ilicic, più possibile Castagne. Di Lorenzo in arrivo e con l’Empoli in B anche Bennacer diventa un’occasione per il Napoli

Come già ampiamente scritto nella seconda metà della scorsa settimana, Giovanni Di Lorenzo sarà presto un calciatore del Napoli: affare già definito da mettere soltanto per iscritto con l’Empoli che incasserà per l’ennesima cessione al Napoli poco meno di 10 milioni di euro.

Il migliore in campo dell’ultima folle notte di San Siro andrà a rinforzare la fascia destra del Napoli prendendo il posto di Hysaj, che con il toscano condivide passato all’Empoli e procuratore. Come noto, per la fascia al Napoli piace molto anche Castagne, dell’Atalanta, ma la sensazione è che dopo aver tagliato il traguardo storico della qualificazione alla prossima Champions, la bottega bergamasca potrebbe divenire eccessivamente cara, in più Giuntoli e soci dovranno chiedersi se a questo punto valga la pena di investire su un altro profilo di piede destro, seppur versatile, come il belga. A proposito delle difficoltà a raggiungere i calciatori di Gasperini, dalle voci di mercato si è tirato leggermente più fuori anche Ilicic: “Voglio restare, parlerò con la società” ha dichiarato lo sloveno dopo la vittoria contro il Sassuolo. Strapparlo oggi alla Dea vorrebbe dire strapagare un giocatore di 31 anni che nell’ultimo anno ha fatto vedere tutti i suoi pregi, ma che è anche tormentato da problemi fisici che si aggiungono ai limiti di continuità palesatesi in passato nella lista dei difetti. Dalla retrocessione dell’Empoli al contrario viene fuori un’altra occasione: Ismael Bennacer. Il centrocampista classe ’97 è stato vicino al Napoli a gennaio, quando poi non si fece più nulla e ci si lasciò con la promessa di riparlarne a giugno. Il suo profilo non pareva più essere una priorità per il club azzurro, ma il fisiologico abbassamento del prezzo in seguito alla retrocessione dei toscani ne fanno una potenziale occasione di mercato di cui approfittare: nel suo centrocampo Ancelotti un giocatore con quelle caratteristiche non ce l’ha.