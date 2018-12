Un’immagine offensiva nei confronti del Napoli sta girando in queste ore: un carico di spazzatura “di benvenuto” da parte dell’Atalanta

Questa sera andrà in scena l’ultimo posticipo della quattordicesima giornata di SerieA, che vedrà di fronte Atalanta e Napoli all’Atleti Azzurri d’Italia. C’è molta tensione intorno alla gara, sia per la posta in palio che per il contorno. Il Napoli non vuole perdere il treno scudetto, con la Juventus che in caso di sconfitta si allontanerebbe di ben 11 punti. L’Atalanta dal canto suo vuole rifarsi dopo la brutta gara contro l’Empoli della scorsa settimana. Inoltre, le polemiche sono già montate per quanto riguarda i tifosi: Ancelotti e gli azzurri sono pronti a rinunciare a giocare nel caso gli ultrà bergamaschi intonassero cori razzisti e offensivi.

In proposito, da stamattina sta girando sul web una foto che ritrae un carico di spazzatura davanti allo stadio dell’Atalanta, con la scritta: «Per farvi sentire a casa vostra». Una falsa immagine da cui il club bergamasco si è assolutamente voluto discostare con il seguente comunicato: «Atalanta Bergamasco Calcio comunica di aver preso suo malgrado visione di alcune foto, evidentemente ‘fake’ ed oggetto di foto-montaggio, che ritraggono una falsa rappresentazione dello stadio di Bergamo. Atalanta B.C. si dissocia da questo e da ogni altro comportamento che non sia conforme a principi di lealtà e correttezza».