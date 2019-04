Napoli, infortunio Chiriches: botta alla spalla, entra Luperto

Napoli, infortunio Chiriches: botta alla spalla per il difensore rumeno, costretto ad uscire. Al suo posto entra Luperto

Problemi in difesa in casa Napoli. Ennesimo infortunio stagionale per i giocatori di Ancelotti. Vlad Chiriches, infatti, si è infortunato alla spalla ed è stato costretto a lasciare il campo, durante il 13esimo minuto di Napoli–Atalanta. Al suo posto Luperto.

Ancora problemi quindi per il difensore rumeno che affronta l’ennesimo infortunio della sua carriera. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio, per stabilire i tempi di recupero.