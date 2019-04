Napoli, infortunio Verdi: l’esterno non sarà presente contro il Genoa

Napoli, infortunio Verdi: l’esterno ex Bologna fuori per un affaticamento muscolare. Non scenderà in campo contro il Genoa

Ancelotti perde un pezzo importante dei suoi titolari annunciati per stasera. Si ferma Simone Verdi. L’esterno ex Bologna, infatti, non scenderà in campo in via precauzionale in vista della partita d’andata contro l’Arsenal, valida per i quarti di finale di Europa League.

Simone Verdi si era da poco inserito a meraviglia negli schemi di Ancelotti. L’impressione è che questo affaticamento muscolare non sia preoccupante, con il tecnico azzurro che spera di recuperarlo per l’Arsenal.