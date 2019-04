Napoli, Insigne costa troppo: rinnovo in vista per il capitano azzurro

Insigne pensa all’addio, ma le richieste di De Laurentiis spaventano le pretendenti. Senza cessione in estate può arrivare il rinnovo con il Napoli

Il clima in casa Napoli non è dei migliori: il capitano Lorenzo Insigne sta seriamente pensando a lasciare il club del suo cuore per una nuova esperienza. Tuttavia, nonostante la volontà del giocatore di cercare fortuna altrove, il presidente Aurelio De Laurentiis spaventa le pretendenti.

Il patron del Napoli è pronto a cedere Insigne soltanto per un’offerta monstre. Il giocatore vale almeno 80-90 milioni di euro secondo la dirigenza azzurra. Le cifre sono ritenute troppo elevate dai club interessati, sia in Italia sia all’estero.

Jurgen Klopp stravede per il fantasista italiano, ma il Liverpool reputa troppo alta la valutazione del Napoli. In Serie A il Milan è interessato al numero 24 partenopeo, ma difficilmente presenterà un’offerta senza la qualificazione in Champions League.

Se il club non abbasserà le pretese in estate, il capitano resterà a Napoli e potrà aprire ad un clamoroso rinnovo in assenza di offerte soddisfacenti.