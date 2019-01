Il centrocampista dell’Italia, Jorginho, ha parlato del suo passaggio al Chelsea in estate: «Ho deciso con mia madre di venire qui».

Fra i giocatori chiave del Chelsea di Sarri, attualmente 4° in classifica in Premier League, c’è sicuramente il regista Jorginho, fortemente voluto dal tecnico italiano e pagato circa 60 milioni di euro dai londinesi. Il centrocampista della Nazionale azzurra è tornato a parlare del suo trasferimento dal Napoli ai Blues la scorsa estate in un’intervista ai microfoni di “Sky Sports”, e ha rivelato dei particolari inediti.

«Sono contento di aver scelto il Chelsea, – ha dichiarato – La mia decisione è stata fortemente influenzata da mia madre. Discuto di ciascuna delle mie decisioni con lei. Abbiamo anche discusso del passaggio al Chelsea con lei». Sarebbe stata la mamma del calciatore, insomma, a giocare un ruolo chiave nella sua decisione di lasciare la Serie A per approdare in Premier League. Per Jorginho 21 presenze complessive e un gol con il Chelsea in questa prima parte di stagione.

