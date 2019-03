Napoli-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Juventus, 26ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

LA partita! Napoli e Juventus si giocano tutto, o quasi, in una notte. Ultima chance per la formazione di Ancelotti per accorciare le distanze in classifica dai bianconeri, grande chance per la formazione juventina di chiudere ogni discorso portandosi a +16 in caso di vittoria. Ancelotti deve fare a meno di Albiol e Younes mentre Allegri deve rinunciare a Cuadrado, Khedira e Douglas Costa. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Napoli-Juve.

Napoli-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Napoli-Juventus: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Chiriches, Luperto, Mario Rui, Diawara, Verdi, Ounas, Mertens. All. Ancelotti

JUVE In attesa di comunicazioni ufficiali

Napoli-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Napoli e Juventus pronte a scendere in campo per la partitissima della 26ª giornata di Serie A. Pochi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. Ancelotti deve fare a meno di Albiol e Younes mentre Allegri deve rinunciare a Cuadrado, Khedira e Douglas Costa. Il tecnico azzurro deve scegliere un terzino sinistro: è ballottaggio Hysaj–Ghoulam con il primo in leggero vantaggio. Nessun dubbio a centrocampo e in attacco. Mertens in panchina. Nella Juve sono due i grandi dubbi di Allegri: Bernardeschi o Dybala? Bentancur o Emre Can? Sicuro di una maglia da titolare Cancelo, il tecnico deve disegnare la catena di destra e dovrebbe optare per Bernardeschi ed Emre Can. Cristiano Ronaldo gioca dall’inizio.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Chiriches, Luperto, Mario Rui, Diawara, Verdi, Ounas, Mertens. All. Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Caceres, Barzagli, Bentancur, Dybala Kean. All. Allegri

Napoli-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.