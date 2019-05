Napoli, Koulibaly trascinatore difensivo dei partenopei

La prestazione superba di Koulibaly ha consentito al Napoli di mantenere un baricentro molto alto e di annullare le offensive dell’Inter.

Oltre allo strepitoso salvataggio che impedisce il gol a Perisic, la prova di Kalidou Koulibaly è stata maestosa a 360°. Il senegalese, pur essendo uscito al minuto 84, è stato il secondo del Napoli per passaggi totali, oltre ad avere compiuto ben 3 intercetti.

Quando l’Inter cercava di risalire verticalizzando su Lautaro Martinez, Koulibaly era lesto nell’andare sull’argentino sovrastandolo fisicamente, consentendo così al Napoli di ribaltare l’azione e di tenere la linea alta. Come per esempio nella slide sopra. Lancio lungo per Lautaro, Koulibaly lo segue nella metà campo avversaria e recupera palla.