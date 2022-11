Napoli, Kvaratskhelia torna in Georgia per recuperare dall’infortunio

Kvaratskhelia è tornato in patria per recuperare a pieno dai dolori alla schiena prima di rivedere il campo con il Napoli a gennaio

Khvicha Kvaratskhelia è tornato a Tbilisi, Georgia, durante la sosta per Qatar 2022. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore del Napoli sta dedicando molto tempo alla rieducazione posturale per recuperare pieno dagli infortuni alla schiena.

L’obiettivo è tornare in piena forma per la ripresa del campionato a gennaio, per continuare a vincere con il Napoli.