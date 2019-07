Napoli, non solo acquisti: si lavora anche sul mercato in uscita

In casa Napoli non si lavora solo per rinforzare la rosa, ma anche per sfoltirla. Il club azzurro sta infatti lavorando sul mercato in uscita

Si lavora sul mercato in uscita in casa Napoli. Il club partenopeo ha ufficializzato Manolas ed è vicinissimo ad altri colpi importanti, come quello per James Rodriguez, per il quale si cerca l’accordo con il Real Madrid.

Tante anche le cessioni. Come riporta Il Mattino, i partenopei venderanno Rog, che piace alla Fiorentina, mentre il Torino è su Verdi e Mario Rui. Il Parma è vicinissimo all’acquisto di due azzurri: Grassi e Sepe a titolo definitivo.