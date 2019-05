Napoli, Milik stila le caratteristiche per l’attaccante perfetto: il centravanti polacco individua nel tiro la sua caratteristica principale

Arek Milik sta disputando una stagione aldilà di ogni più rosea aspettativa. Il centravanti del Napoli, finalmente in salute, ha dimostrato la sua classe e la sua potenza, caratteristiche principali del suo bagaglio tecnico. Ai micorofoni di Sky Sport, Milik ha stilato le caratteristiche per comporre l’attaccante perfetto.

Per il polacco, l’attaccante perfetto dovrebbe avere: il colpo di testa di Dzeko, la fisicità di Zapata, la tecnica di Mertens, la visione di gioco del belga o di Insigne, il dribbling di Ronaldo, il fiuto del gol di Piatek e dovrebbe saper calciare i rigori come Quagliarella. Per perfezionare questo concentrato di tecnica e potenza, basta aggiungere il tiro di Milik e la sua abilità nel calciare le punizioni. Numero di maglia? Naturalmente il 99.