Napoli, Milik: «Contento per la tripletta in un momento difficile»

Milik, match-winner della sfida tra Napoli e Genk in Champions League, ha festeggiato la prima tripletta col Napoli

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli e autore della tripletta che ha deciso la sfida col Genk, ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il triplice fischio.

«Prima tripletta col Napoli? Sono molto contento. E’ anche la mia prima tripletta in Champions davanti ai nostri tifosi in un momento difficile. Speriamo che siano passati i momenti brutti. Proviamo a concentrarci solo sul campo. Abbiamo passato il turno, siamo molto felici. Rigore lasciato da Mertens? Sono contento per il suo gesto e per il suo gol. Futuro Ancelotti? Non voglio parlarne, le chiacchere che si fanno fuori dal campo non ci interessano».