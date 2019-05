La nonna di Gianluca Gaetano si è spenta. Una morte assurda per Nonna Carmela che ha accusato un malore nei festeggiamenti

Gianluca Gaetano, attaccante classe 2000 del Napoli, piange per la scomparsa di nonna Carmela. La nonna era scesa in strada, racconta Il Mattino, allarmata per il vociare di figli e nipoti che si erano avviati per sparare una piccola batteria di fuochi d’artificio per festeggiare l’esordio in Serie A del giovane calciatore.

Un vicino si è lamentato e ha avvertito i carabinieri. Carmelina Pacchiano, 67 anni, è scesa in strada, ed è stata colta da un malore. Poi la triste notizia. Una morte assurda.