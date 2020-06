Oggi il Napoli svolgerà la rifinitura al San Paolo in vista della Coppa Italia. Fabian Ruiz è la certezza, Manolas prova il recupero

Al San Paolo il Napoli scenderà oggi in campo per la rifinitura, per poi partire alla volta di Roma domani mattina, dove mercoledì sera si svolgerà la finale di Coppa Italia contro la Juve. Gattuso non potrà contare su Lobotka, alle prese con uno stiramento, mentre Manolas dovrebbe recuperare per essere quanto meno in panchina.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il tecnico dovrebbe attuare quattro cambi rispetto alla sfida con l’Inter. Giocherà Meret in porta (Ospina è squalificato), in difesa spazio a Mario Rui. Smaltito l’affaticamento, a centrocampo dovrebbe tornare Fabian Ruiz con Demme e Zielinski. Lo spagnolo dà maggiori soluzioni offensive e il tecnico non vuole rinunciarvi. Inoltre, in attacco, ballottaggio Callejon-Politano.