Napoli, rivoluzione sulle fasce: il Benfica fa sul serio per Mario Rui

Con Hysaj e Mario Rui in uscita, tanti nomi sul piatto per un Napoli che, parola di De Laurentiis, vuole sistemare il reparto terzini.

De Laurentiis l’aveva promesso: i movimenti estivi più significativi per il Napoli arriveranno sulle corsi difensive.

Con Hysaj e Mario Rui in uscita, il Napoli cercherà di intervenire su entrambe le corsie difensive. Mario Rui, ora divenuto anche nazionale portoghese, è entrato sempre più nel mirino del Benfica che vorrebbe farne l’erede di Grimaldo.

Il laterale spagnolo ha affermato ieri di essere in attesa di ricevere nuove proposte per il suo futuro, ma queste offerte non sembrerebbero poter arrivare dall’Italia, dove sia Napoli che Juve sembrerebbero averlo depennato dalla lista degli obiettivi. Al Benfica piace molto Mario Rui, che di Grimaldo potrebbe divenirne l’erede. In alternativa, piace anche un altro profilo messosi in evidenza nell’ultima stagione di Serie A e si tratta di Federico Dimarco, laterale di proprietà dell’Inter quest’anno in prestito al Parma. Se il nome più plausibile per sostituire il portoghese sulla corsia mancina del Napoli è quello di Castagne, per quanto riguarda la fascia destra si attende di conoscere meglio la situazione di Hysaj. Il laterale albanese piace a diverse squadre, la più interessata delle quali sembrava essere l’Atletico Madrid che ne faceva una scelta di ripiego in una lista capitanata in primis da Tagliafico, che sembrava così vicino all’Atleti e che poi si è tirato fuori confermando di restare per un altro anno all’Ajax. La priorità per L’Atletico è divenuto allora Trippier, giocatore che i colchoneros arriverebbero a soffiare proprio al Napoli, che ne parla da settimane. Con Castagne che è sempre più il profilo meglio spendibile per la sua corsia mancina, a destra il Napoli sembra fare ogni giorno raccolta di indicazioni sempre più positive su Di Lorenzo dlel’Empoli, che piace davvero e non tanto per dire alla dirigenza azzurra.