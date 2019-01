Napoli-Sassuolo 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Napoli-Sassuolo, ottavi di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Napoli, forte del successo per 3-2 in campionato contro il Bologna, è pronto a fare il suo esordio in Coppa Italia al San Paolo contro il Sassuolo, in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale che si giocherà domenica 13 gennaio allo stadio San Paolo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. Il Sassuolo dal suo conto è entrata nella competizione al terzo turno, facendo fuori Ternana e Catania. Partita in gara secca, con in palio l’accesso ai quarti, con supplementari e rigori in caso di parità dopo i tempi regolamentari. Solo una delle due squadre, quindi, potrà proseguire il suo cammino in Coppa Italia. Chi passerà il turno tra Napoli e Sassuolo incrocerà nei quarti di finale la vincente di Sampdoria-Milan, come da tabellone sorteggiato ad inizio stagione. Anche i quarti di finale si disputeranno con gara secca.

Napoli-Sassuolo 0-0: tabellino

Napoli-Sassuolo: diretta live e sintesi

4′ Ripartenza del Sassuolo con Duncan che prova un bel tiro da lontano che però viene deviato. Calcio d’angolo per il Sassuolo

2′ Napoli subito propositivo, ma l’arbitro segnala il fuorigioco

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Napoli e Sassuolo

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio allo stadio San Paolo di Napoli. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Napoli-Sassuolo.

Napoli-Sassuolo: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Ounas; Insigne, Milik. A disposizione: Younes, Malcuit, Rog, Gaetano, Allan, Meret, Karnezis, Ghoulam, Zielinski, Luperto. Allenatore: Ancelotti.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic. A disposizione: Brignola, Matri, Bourabia, Dell’Orco, Consigli, Babacar, Trotta, Magnanelli, Satalino, Boga. Allenatore: De Zerbi.

Napoli-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Il Napoli di Ancelotti dovrebbe puntare al turnovers con Karnezis in porta e Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam pronti a formare il quartetto di difesa. A centrocampo dovrebbe tornare Ounas, mentre la coppia di attacco sarà formata da Insigne e Milik, con Mertens in panchina.

Il Sassuolo di De Zerbi, dal suo canto, dovrebbe dare spazio in porta a Pegolo, al posto del titolare Consigli, mentre in difesa ci dovrebbero essere Lirola, Magnani, Ferrari e Rogerio. A centrocampo Bourabia e Magnanell, mentre il reparto offensivo sarà composto da Berardi, Matri e Di Francesco, con quest’ultimo in ballottaggio con Djuricic.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Rog, Zielinski, Fabian Ruiz; Verdi, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Magnanelli; Berardi, Matri, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

Napoli-Sassuolo: i precedenti del match

È la prima volta che Napoli e Sassuolo si affrontano in un match di Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato, invece, la squadra partenopea è sempre stata imbattuta contro il Sassuolo in campionato al San Paolo. Il bilancio è di 4 vittorie azzurre e 2 pareggi con 12 gol del Napoli e 4 del Sassuolo. L’ultima sfida in Serie A risale allo scorso 7 ottobre, con gil Napoli che si è imposto per 2-0.

Napoli – Sassuolo: l’arbitro del match

Sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova l’arbitro che dirigerà il match tra Napoli e Sassuolo in programma domenica 13 gennaio alle ore 20.45. A completare la terna Bottegoni e Grossi,IV uomo Marini, mentre addetti al VAR Ghersini e Longo.

Napoli-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 2 (in HD canale 502 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite appe sito RaiPlay.