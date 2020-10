Napoli, sconfitta a tavolino oppure penalizzazione: la situazione

La Lega Calcio potrebbe punire il Napoli con un punto di penalizzazione ma risparmiare la sconfitta a tavolino. La situazione.

Il Napoli potrebbe evitare la sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo domenica sera contro la Juventus ma ricevere comunque un punto di penalizzazione.

È lo scenario delineato dal Corriere della Sera in attesa della decisione del Giudice Sportivo.

Nello specifico, la società di Aurelio De Laurentiis non verrebbe punita con la sconfitta a tavolino perché ha obbedito a un ordine dell’Asl in merito al divieto di partenza verso Torino.

Allo stesso tempo, molto probabilmente verrà sanzionata con un punto di penalizzazione per non aver rispettato il protocollo relativo all’isolamento fiduciario.