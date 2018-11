Ancelotti lancia il Napoli: «Scudetto sogno, non utopia!»

Carlo Ancelotti non si nasconde sulla sfida scudetto con la Juventus: servirà un’impresa, ecco le parole del tecnico del Napoli

Sei punti di distacco tra Juventus e Napoli, ma i partenopei non hanno alcuna intenzione di abbandonare il sogno scudetto. Sul tema è intervenuto il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ai microfoni di DAZN: «Lo scudetto deve essere un sogno e non un’utopia. Se fosse un’utopia sarebbe un disastro. Lo possiamo raggiungere solo attraverso una grandissima impresa, dovremo stare sempre sul pezzo», un estratto dell’intervista riportato da La Gazzetta dello Sport.

Continua Carlo Ancelotti: «Le domande che mi infastidiscono di più nel post-partita sono quelle sulle scelte di formazione. Noi allenatori vediamo la squadra per tutta la settimana in allenamento e su questo ci basiamo per le nostre decisioni: è questione di piccoli dettagli… All’estero dopo la partita si parla per 10 minuti, in Italia invece bisogna fermarsi per un’ora con le varie emittenti e per di più in diretta. Anche per questo non mi sorprendo per le reazioni di alcuni allenatori e anzi li capisco: in situazioni del genere, se ti fanno la domanda sbagliata può scattare l’ignoranza».