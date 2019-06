Napoli, senti un po’ Ilicic: «Ho offerte da club che mi interessano»

Ilicic è un obiettivo concreto per l’attacco del Napoli. Lo sloveno lascia uno spiraglio aperto: «Ho offerte da club che mi interessano»

Per declinare gentilmente l’offerta ricevuta dalla Roma, sicuramente Gian Piero Gasperini ha ricevuto delle rassicurazioni dal presidente Percassi. Facile intuire la maggiore, ovvero la volontà di mantenere tutti i big della squadra. Da Mancini fino ad arrivare a Zapata passando ovviamente per Ilicic, i giocatori dell‘Atalanta hanno tantissimo mercato in giro per l’Europa.

Percassi proverà senz’altro a far finta di non ascoltare proposte, ma se le cifre messe sul tavolo dovessero essere da capogiro, senz’altro ci farà un pensierino. Il fantasista sloveno è al momento il più ambito. Piace sopratutto al Napoli, e le sue parole di ieri hanno lanciato un piccolo allarme per gli orobici: «Ho offerte di top club, di club che mi interessano. Voglio rimanere in Italia, e sono pochi i club che sono arrivati più avanti dell’Atalanta».