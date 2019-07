Napoli, sfumato il 10 si punta al 9: Icardi non è un sogno impossibile

James Rodriguez vicinissimo all’Atletico Madrid, mentre il Napoli ottiene da Icardi l’apertura che potrebbe infiammare l’estate

Con la chiusura imminente del trasferimento di Angel Correa al Milan, l’Atletico Madrid fa spazio in rosa per l’acquisto, oramai imminente, di James Rodriguez. La stessa cifra (40+bonus) che l’Atleti incasserà dalla cessione dell’argentino, la girerà ai cugini del Real per arrivare al colombiano, completando così un acquisto che in realtà, per quanto alcune voci da Napoli dessero l’ex di Porto e Monaco prossimo al passaggio in azzurro, era stato programmato da più di un mese. Se il Napoli ha perso James però, è soprattutto perchè De Laurentiis, con grande coerenza, non ha ritenuto l’acquisto di un trequartista così costoso il centro focale della sua campagna acquisti: se James fosse arrivato in prestito bene, altrimenti pazienza. Quelle cifre il patron azzurro ha sempre voluto investirle per un altro obiettivo e se questo non era un dieci, è perchè in realtà l’estate del Napoli gira attorno alla ricerca di un nove, tipico o atipico che sia.

Nelle ultime ore sono arrivati feedback molto positivi sulla pista Icardi: Giuntoli ha contattato più volte Wanda Nara nelle ultime settimane e ha incassato, da parte dell’argentino, un gradimento di massima per la destinazione. Certo, la Juve resta l’ipotesi preferita dal centravanti dell’Inter, ma è importante che Icardi non precluda a monte la possibilità di trasferirsi al Napoli, in modo da fornire al club nerazzurro un’alternativa alla cessione ai bianconeri. Se Icardi, al contrario, si fosse impuntato rifiutando qualsiasi altra destinazione, avrebbe alla lunga costretto l’Inter a venderlo agli acerrimi rivali. Il Napoli si è aperto uno spiraglio per l’affare dell’estate che è ancora molto difficile, ma che andasse in porto farebbe dimenticare in poco tempo del misunderstanding legato al colombiano.