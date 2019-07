Napoli, Sky si assicura le amichevoli estive azzurre: tutti gli appuntamenti

Amichevoli Napoli in diretta su Sky Sport: ecco tutti gli avversari dell’estate che affronteranno i ragazzi di Ancelotti

Affondo di Sky: l’emittente si assicura l’esclusiva sulle amichevoli estive del Napoli.

Come sottolinea Calcio&Finanza, Sky Sport trasmetterà in diretta per i suoi abbonati le sfide contro Benevento, Feralpisalò e Cremonese (su Sky Sport Italia).

Pay-per-view previsto, invece, per le sfide internazionali fuori dai confini italiani: dal match contro il Liverpool ad Edimburgo a quello contro il Marsiglia al Velodrome, fino al doppio confronto col Barcellona (a Miami e Detroit).