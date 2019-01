Napoli, suggestione Malcom dal Barcellona. Ma spunta un ostacolo

Il Napoli medita l’acquisto del giovane Malcom del Barcellona. I blaugrana aprirebbero alla cessione, ma c’è una complicazione: ecco quale

Il Napoli pensa a Malcom per rafforzare il reparto offensivo. L’esterno gode dell’apprezzamento di Carlo Ancelotti, e sicuramente troverebbe più spazio a Napoli rispetto a Barcellona. L’attaccante è stato strappato in extremis alla Roma e arriva dal Bordeaux. Il club partenopeo potrebbe presentare un’offerta ai catalani in estate, che però chiedono non meno di 40 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis spera in un piccolo sconto per il classe ’97, che per ora ha collezionato solo 10 presenze. Il dirigente Cristiano Giuntoli ha individuato in lui il profilo giusto per ringiovanire la rosa, ma servirà un compromesso per accontentare ambedue i club.