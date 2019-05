Napoli, tifosi smontano e rivendono vecchi sediolini del San Paolo – VIDEO

Napoli, alcuni tifosi hanno smontato e tentato di rivendere i vecchi sediolini rossi del San Paolo: denunciate otto persone – VIDEO

Il San Paolo cambia look in vista delle Universiadi del 2019, che si terranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. Gli storici sediolini rossi che danno il caratteristico colpo d’occhio dell’impianto di Fuorigrotta, saranno sostituiti con delle sedute in varie gradazioni di azzurro.

Alcuni “tifosi” hanno ben pensato di dare una mano nelle fasi di smontaggio. Nel video, infatti, si vedono alcuni uomini muniti di cacciavite che smontano un sediolino. Otto persone sono state denunciate per aver tentato il furto. Chi è riuscito nella infausta operazione nostalgica, ha anche tentato di mettere in vendita gli storici seggiolini del San Paolo.