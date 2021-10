Napoli, senti Zamparini: «Osimhen può diventare più forte di Cavani»

Zamparini in un’intervista loda Osimhen e parla delle sue potenzialità: «Può diventare più forte di Cavani»

Intervistato da Radio KissKiss, Maurizio Zamparini ha parlato di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Ecco le sue parole.

OSIMHEN – «Può diventare come il Matador e superarlo anche, diventare più forte, ne sono certo. Conosco un po’ meno Osimhen, Cavani era fisico ma hanno caratteristiche comuni da questo punto di vista. Non sento De Laurentiis da molto tempo. Voglio bene ad Aurelio, faccio gli scongiuri e gli auguro di vincere lo Scudetto. Il Napoli dovrà imparare a gestire le prime sconfitte. Spalletti ha esperienza in questo, chiedo al popolo napoletano di avere pazienza e di essere accanto alla squadra. Un gruppo ha bisogno dei tifosi per poter vincere».