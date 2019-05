Nasce Luisito Suarez – 2 maggio 1935 – VIDEO

Il 2 maggio 1935 nasce Luisito Suarez, storico centrocampista dell’Inter ed Pallone d’Oro nel 1960

Nella grande tradizione dei centrocampisti blaugrana, va annoverato sicuramente Luisito Suarez, nato il 2 maggio 1935 a La Coruna. Regista dalla straordinaria visione di gioco, dal passo infaticabile e dalla grande abilità tecnica, eccelleva nelle verticalizzazioni e nei lanci in profondità estremamente precisi.

Suarez, dopo aver esordito nella squadra della sua città, esplode al Barcellona, in cui milita dal 1954 al 1961, totalizzando 138 presenze e 68 reti. Con il club catalano conquisterà 2 Coppe di Spagna, 2 Liga e 2 Coppe delle Fiere. Non solo: a livello individuale verrà anche consacrato come miglior giocatore grazie alla consegna del Pallone d’oro nel 1960.

Dopo l’esperienza in Spagna, Suarez approda in Italia, all’Inter, dove raggiungerà i traguardi più importanti della sua carriera nei nove anni trascorsi all’ombra del Duomo. Con i nerazzurri saranno 328 presenze e 55 reti e sarà uno dei perni insostituibili di quella Grande Inter guidata dal Mago Helenio Herrera, che aveva già conosciuto in patria. A Milano vincerà praticamente tutto: 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali.

Il periodo vincente con i nerazzurri coincide anche con il primo successo della storia delle Furie Rosse, la Nazionale spagnola. Nelle sue 32 presenze, Suarez prenderà infatti parte alla cavalcata vincente del Campionato Europeo 1964 disputato in casa, giocando un ruolo da assoluto protagonista.

Gli ultimi anni della sua carriera lo vedono restare in Italia, presso tuttavia una destinazione diversa: la Sampdoria, in cui approda nel 1970. Con i blucerchiati collezionerà tre salvezze consecutive prima dell’inevitabile ritiro datato 1973. Una carriera, quella di calciatore, ricca di trionfi e conquiste importanti, che reso Suarez uno dei più grandi calciatori della sua generazione.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.