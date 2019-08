Nasce Pavel Nedved, la “Furia Ceca” – 30 agosto 1972 – VIDEO

Il 30 agosto 1972, a Cheb, nasce Pavel Nedved, la “Furia Ceca” vincitrice del Pallone d’Oro con la Juventus nel 2003

Il 30 agosto 1972, nella cittadina ceca di Cheb, nasce Pavel Nedved. Uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, nonché della storia moderna del calcio. A cavallo degli anni ’90 e 2000 si afferma in Italia con le maglie di Lazio prima e Juventus poi: in bacheca una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, 4 scudetti, 2 Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiana e anche un titolo di Serie B con i bianconeri.

In virtù delle prestazioni con la Juventus, nel 2003, è stato premiato con il Pallone d’Oro, oltre ad essere stato nominato World Player of the Year. Con la Nazionale si è laureato vice campione d’Europa con la Repubblica Ceca ad Inghilterra 1996.

