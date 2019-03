Il 30 marzo 1986 nasce Sergio Ramos, uno dei difensori più forti del mondo e capitano del Real Madrid

Sergio Ramos, nato a a Camas, in Spagna, il 30 marzo 1986, è sicuramente uno dei difensori più forti del mondo, paragonato da un tecnico esperto come Carlo Ancelotti alla leggenda rossonera Paolo Maldini. Di ruolo difensore centrale, può adattarsi anche a terzino destro o mediano davanti alla difesa. Questa sua duttilità, unita al suo carisma e a doti atletiche eccezionali, lo hanno reso uno dei perni fondamentali del Real Madrid degli ultimi anni.

Sergio Ramos e i trionfi con il Real Madrid

Non a caso è stato il capitano della corazzata che ha sollevato per tre volte consecutive la Champions League, tra il 2016 e il 2018, ma anche dei Blancos capaci di conquistare all’ultimo respiro la tanto agognata Decima nella stagione 2013-14. Con il Real Madrid ha totalizzato sinora 603 presenze segnando la bellezza di 84 reti, molte delle quali decisive. Si pensi anche solo al ruolo di protagonista assoluto rivestito nelle due finali di Champions disputate contro i rivali cittadini dell’Atletico Madrid, nel 2014 e nel 2016, dove è andato a segno in entrambi i casi regalando la coppa alle Merengues.

La carriera di Ramos, però, non parte dal Real Madrid, ma dal Siviglia, con cui esordisce in prima squadra nel 2002. Solo nel 2005 approderà nella capitale spagnola, regalandosi trionfi incredibili in questi 14 anni di carriera. Sono 20 i titoli sinora conquistati dal capitano dei Blancos, 11 dei quali internazionali: 4 Champions, 3 Supercoppe UEFA e 4 Mondiali per Club.

Sergio Ramos e i trionfi con la Spagna

Sergio Ramos è stato anche uno dei protagonisti principali della generazione che ha fatto grande la Spagna nei più grandi tornei per nazioni, vincendo 2 Campionati Europei e il primo, storico Mondiale delle Furie Rosse in Sudafrica, nel 2010. Con la Nazionale Spagnola, peraltro, è il secondo primatista per presenze, dietro solo a Casillas, con 164 match disputati. Una carriera insomma fin qui straordinaria, che attende di essere ulteriormente arricchita negli anni che verranno.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.