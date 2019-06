Portogallo-Olanda sarà la finale della prima Nations League. De Jong sfida Cristiano Ronaldo: «Lo terremo d’occhio, non è un mistero»

Sarà Portogallo-Olanda la prima finalissima della Nations League, competizione creata dalla Uefa e iniziata lo scorso 6 settembre. Di fronte due delle nazionali più attrezzate nell’intero panorama mondiale, che hanno vinto le rispettive semifinali contro Svizzera e Inghilterra. I lusitani non devono far altro che ringraziare Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Mentre gli Oranje possono certamente contare su un gioco più di squadra.

Il giocatore della Juve sarà ovviamente quello più temuto da tutti. Lo sa Frankie De Jong, promesso sposo del Barcellona, che ne ha parlato in conferenza stampa: «Il Portogallo ha tanti buoni giocatori, e poi c’è Ronaldo che ha fatto quella tripletta. Dovremo tenerlo d’occhio, ma non penso sia un mistero per nessuno».