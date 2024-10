Nations League, i risultati di lunedì pomeriggio

Si sono giocate due partite in questo lunedì di Nations League con le vittorie di Slovacchia e Albania

È già iniziata la Nations League in questo lunedì di calcio con due vittorie in trasferta. I match delle 18:00 sono stati infatti preziosi per le Nazionali ospiti in questa quarta giornata della competizione.

L’Albania ha battuto la Georgia con la rete dell’interista Asllani che dunque costa la sconfitta per Kvaratskhlia e compagnia. La Slovacchia invece ha avuto la meglio contro l’Azerbaijan: autogol di Mammadov e pareggio interno Bayramov nel primo tempo, azeri in dieci per via del rosso a Emreli e da lì dominio slovacco con Haraslin e Duris in gol.