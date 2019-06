Nazionale femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Daniela Sabatino

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Daniela Sabatino

Molisana di nascita, Daniela Sabatino è una delle ragazze più “stagionate” del gruppo che Bertolini porterà in Francia. Inevitabile che sia il Campobasso la squadra in cui compie la trafila delle giovanili. Tanta gavetta tra la Serie B e la A2 con le maglie di Isernia e Casalnuovo. Col fallimento di quest’ultima, approda al Matese Bojano dove conquista la promozione in A e vince il titolo di capocannoniere.

Un anno al Lugano, poi il grande salto arriva con la Reggiana: in quattro anni realizza 87 gol complessivi. Il Brescia è la tappa successiva della sua carriera, dove non fa altro che mantenere la sua grande tradizione realizzativa e con cui vince due campionati. Nel 2018 lascia le Rondinelle per sposare il progetto del Milan. Indossa la maglia della Nazionale dal lontano 2005: la sua avventura proseguirà in terra transaplina.