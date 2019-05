Nazionale femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Laura Fusetti

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Laura Fusetti

Nata e cresciuta sotto l’ombra della Madonnina, Laura Fusetti si è inserita nel calcio nella sua Lombardia. Classe ’90, ha iniziato a giocare a pallone niente di meno che nella squadra dell’oratorio, quella maschile. Decide successivamente di legarsi al Tradate Abbiate, prima di trasferirsi al Como nel 2009. Lì rimane fino al 2017, consacrandosi come bandiera della squadra.

Nel 2017 il grande salto al Brescia, squadra che gli dà l’occasione di esordire in Woman’s Champions League. 22 presenze tra le Rondinelle, poi la chiamata del Milan, a cui è difficile dire di no. In Nazionale muove i primi passi nell’Under 19 tra il 2008 e il 2009. L’avvento sulla panchina del CT Milena Bartolini la lega alla maglia azzurra, fino alla chiamata attuale per il Mondiale di Francia.