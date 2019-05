Nazionale femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Linda Tucceri

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Linda Tucceri

Abruzzese di nascita, Linda Tucceri fa parte delle ragazze che partiranno per la spedizione francese con la Nazionale femminile. La passione per il calcio si intravede in lei sin dalla tenera età: il primo tesseramento avviene a 10 anni con la Lazio, club in cui cresce fino a giocare in Primavera. Tanta la trafila prima di arrivare nei palcoscenici veri: passa due anni con L’Aquila, cresce professionalmente con Cervia (diventato poi Riviera di Romagna) e nel 2013 approda al Torres.

Con la squadra sarda fa il suo esordio in Woman’s Champions League. Successivamente un altro anno col Riviera di Romagna prima di approdare al San Zaccaria, dove milita tre stagioni. È il preludio per il salto più grande della sua carriera: l’arrivo al Milan lo scorso anno. È in pianta stabile con la maglia azzurra dal 2015.