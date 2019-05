Nazionale italiana femminile al Mondiale di Francia: Chiara Marchitelli

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Chiara Marchitelli

Chiara Marchitelli completa la batteria dei portieri che Milena Bartolini porterà in Francia per il Mondiale. Nativa di Roma, la classe ’85 ha un palmares di tutto rispetto che parla per lei. Ha in bacheca quattro scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane, conquistati con addirittura cinque squadra differenti.

Inizia a giocare nella squadra femminile della Lazio, in cui milita fino al 2004. La prima esperienza duratura ha il via nel 2009 nel Tavagnacco, dove resta prima di trasferirsi nel Brescia nel 2013. Bagna la sua stagione di debutto con un titolo, che poi replicherà nel 2014-15. Dall’anno scorso è l’estremo difensore della Florentia. Adesso affiancherà Giuliani e Pipitone tra i portieri pronti per la spedizione francese.