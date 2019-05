Nazionale italiana femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Alia Guagni

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Alia Guagni

A quasi 32 anni (li compirà il prossimo ottobre), Alia Guagni è certamente una delle giocatrici più esperte scelte da Milena Bartolini per il Mondiale. Fiorentina di nascita, ha iniziato a calcare i campi da calcio nel lontano 1997 con la Primavera della viola. Percorso portato avanti fino al 2002, dove è promossa in prima squadra. In Toscana, con la maglia di Firenze, realizza la bellezza di 100 gol in 195 partite.

Seppur sempre di proprietà della Fiorentina, dal 2013 al 2015 ha avuto modo di calcare i campi statunitensi. In Woman Premier Soccer League indossa le maglie di Seattle, Pali Blues e FC Tacoma. Sempre nel 2015, viene inserita in pianta stabile nella neo fondata Fiorentina Woman’s, diventando un punto centrale della squadra. Le prima apparizioni in Nazionale si registrano con l’Under 19 nel 2004. Dal 2009 è un perno della squadra azzurra.