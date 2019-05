Nazionale italiana femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Elena Linari

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Elena Linari

Una toscanaccia che più non si può, Elena Linari. Nativa di Fiesole, dopo aver calcato per le prime volte i campi da calcio nella squadra maschile dell’Atletico Castello. Alla precoce età di 14 anni si trasferisce al Firenze: siamo nel 2008, e vestirà la maglia viola fino al 2013. Ha l’opportunità di debuttare in Serie A a 16 anni e vince il campionato Primavera.

Il passaggio al Brescia le dà la possibilità di far lievitare il suo palmares. Nella stagione del debutto vince il campionato italiano, e nelle annate seguenti una Coppa Italia e due Supercoppe italiane, oltre a debuttare in Woman Champions League. Nel 2016 torna alle sue origini, trasferendosi alla Fiorentina. Altri due anni in Toscana, fino alla scorsa estate, in cui viene ufficializzata dall’Atletico Madrid. Dal 2013 è in pianta stabile con la Nazionale, con cui si appresta a vivere l’esperienza del Mondiale in Francia.